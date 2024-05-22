"Спаси свой брак": фанаты дали совет Джей Ло после слухов о ее разводе с Беном Аффлеком

54-летняя Дженнифер Лопес показала новые фото в Instagram-аккаунте. Фанаты отметили, что актриса и певица выглядит роскошно, но некоторые вновь взялись обсуждать ее личную жизнь, передает NUR.KZ.

Джей Ло запечатлелась в прозрачном белоснежном платье с воланами и глубоким декольте. Свой аутфит знаменитость дополнила бежевыми босоножками на высокой платформе. В таком образе 54-летняя актриса накануне появилась на премьере фильма "Атлас" в Мехико.

Фанаты не сдержали своего восхищения в комментариях. Но некоторые обсудили ее брак с Беном Аффлеком, ведь в последнее время вновь муссируются слухи об их разводе.

"Ей нужно сосредоточиться на браке и детях, а не на этом. Она может продолжать работать, но, похоже, ищет большего признания. Дженнифер прекрасна, мы все это знаем, девочка, сделай перерыв и спаси свой брак", "Такая богиня", "Как ей удается становиться все горячее и красивее?", "Великолепная", "Джей Ло - красивая дива, сидящая на вершине своего мира. К сожалению, ей придется остаться одной на всю оставшуюся жизнь. Никто никогда не сможет соответствовать этому уровню", - заявили фанаты.