"Лучшие люди": Асель Сагатова показала редкие фото с детьми

Звезда казахстанского кино Асель Сагатова показала поклонникам в Instagram-историях редкие фотографии с подросшими детьми - актриса сходила с ними на шопинг, передает NUR.KZ.

Асель Сагатова вывела детей на шопинг - казахстанская актриса показала пользователям Сети сына и дочь. Они прогуливались по бутикам, пока их знаменитая мама пыталась словить их отражение в зеркале, чтобы сделать селфи.

Асель Сагатова с детьми. Фото: instagram.com/asselsagatova

Позже Асель все-таки удалось поймать их в объектив своей камеры. Брат тепло обнимал сестренку в лифте, пока Сагатова их фотографировала.

"Лучшие люди в моей жизни", - подписала снимок кинозвезда.

Дети Асель Сагатовой. Фото: instagram.com/asselsagatova

Недавно мы рассказывали о том, как Асель Сагатова покоряла базовый лагерь Эвереста на высоте более 5 тысяч метров - путешествие казахстанской актрисы не обошлось без приключений.