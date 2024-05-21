"Лучшие люди": Асель Сагатова показала редкие фото с детьми
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Звезда казахстанского кино Асель Сагатова показала поклонникам в Instagram-историях редкие фотографии с подросшими детьми - актриса сходила с ними на шопинг, передает NUR.KZ.
Асель Сагатова вывела детей на шопинг - казахстанская актриса показала пользователям Сети сына и дочь. Они прогуливались по бутикам, пока их знаменитая мама пыталась словить их отражение в зеркале, чтобы сделать селфи.
Позже Асель все-таки удалось поймать их в объектив своей камеры. Брат тепло обнимал сестренку в лифте, пока Сагатова их фотографировала.
"Лучшие люди в моей жизни", - подписала снимок кинозвезда.
Недавно мы рассказывали о том, как Асель Сагатова покоряла базовый лагерь Эвереста на высоте более 5 тысяч метров - путешествие казахстанской актрисы не обошлось без приключений.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2104290-luchshie-lyudi-asel-sagatova-pokazala-redkie-foto-s-detmi/