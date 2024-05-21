45-летняя Жазира Байрбекова прокомментировала слухи о беременности

Казахстанская исполнительница Жазира Байрбекова ответила подписчикам, которые высказали предположение, что она находится в "интересном" положении, передает NUR.KZ.

Знаменитая мама двоих детей показала подписчикам своего Instagram-аккаунта свежее видео, на котором она прогуливается по полю среди алых тюльпанов. Байрбекова выбрала платье в тон цветам, а ее образ завершила белая рубашка оверсайз.

"Не бывает ни дня без мечты", - подписала публикацию Жазира.

В комментариях подписчики предположили, что Байрбекова вновь может ожидать пополнения в семействе. Ей пришлось прокомментировать слухи.

"Не пишите мне, беременна ли я. У меня просто платье такое", - с улыбкой сказала певица.

"Одна из женщин, которая заслуживает уважения народа", "Очень умная, порядочная, красивая женщина", "Очень нравится эта песня", "Неизменно прекрасная певица", - отметили поклонники в комментариях.

Недавно Жазира Байрбекова пригрозила судебным иском авторам фейков о ней.