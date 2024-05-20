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"Заставила ребенка плакать": Ерке Есмахан показала свежие фото с полугодовалым сыном

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Младшему сыну Ерке Есмахан Исламу исполнилось полгода - казахстанская исполнительница выложила новые фото с малышом и рассказала, как непросто было их сделать, передает NUR.KZ.

Ерке вышла на прогулку с маленьким Исламом и решила сделать несколько снимков с малышом в честь того, что ему исполнилось полгода.

"Кажется, буквально вчера я была беременна, а потом рожала. Глазом не успела моргнуть, как Исламу исполнилось шесть месяцев. Дай Бог нам дожить до того дня, когда мы пойдем в школу", - подписала публикацию певица.

К поздравлениям в комментариях присоединились актрисы Гульназ Жоланова и Айжулдыз Адайбекова, а также блогер-миллионник Дамеля Sweet.

После Ерке рассказала в сторис, какие эмоции на самом деле прятались за этими красивыми фотографиями.

"Здесь малыш плачет с криком, вы бы видели его лицо, о, Всевышний. Я явно создала трудности желанием сфотографироваться - его отец (певец RaiM - прим. ред.) смотрит на меня глазами, говорящими: "Ты заставила ребенка плакать", - поделилась Есмахан.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Недавно Ерке Есмахан призналась, что сильно болела, и только забота близких помогла ей встать на ноги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2103401-zastavila-rebenka-plakat-erke-esmahan-pokazala-svezhie-foto-s-polugodovalym-synom/

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