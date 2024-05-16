"Мне страшно": Дамеля Sweet заявила, что ее преследует молодой человек

Казахстанская блогерша Дамеля Sweet пожаловалась, что уже месяц ее настойчиво преследует некий молодой человек. Девушка утверждает, что не может выйти на улицу одна, передает NUR.KZ.

Дамеля публично обратилась к своему сталкеру, подчеркнув, что обычно не транслирует негатив в своем блоге, однако сложившаяся ситуация не оставила ей выбора.

"На протяжении месяца меня преследует один человек, который максимально пытается ухаживать за мной, но это выходит за грани приличия - то есть, он отправляет подставных людей ко мне, пытается выманить меня, обманывая, приезжает ко мне домой, говорит: "Выходи", - поделилась блогер-миллионник.

Девушка предупредила, что обнародует информацию об этом человеке, если что-то подобное повторится еще раз.

"Без обид - я выложу все Ваши данные, номера, абсолютно все на всеобщее обозрение. И Вам это не сильно понравится. И Вашей семье, которая тоже очень бдительно наблюдает за мной, это тоже не понравится. Поэтому давайте не будем друг другом манипулировать, играть нервами, особенно моими - они очень драгоценные, и не стоят всех этих ухаживаний, которыми Вы пытаетесь меня купить", - обратилась Дамеля.

В заключение блогерша добавила, что вот уже месяц не может передвигаться по городу в одиночестве.

"Я не могу находиться одна, не езжу одна, не сижу нигде одна. Мне страшно, поймите это и, пожалуйста, перестаньте", - сказала Дамеля.