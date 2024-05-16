"Мне страшно": Дамеля Sweet заявила, что ее преследует молодой человек
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Казахстанская блогерша Дамеля Sweet пожаловалась, что уже месяц ее настойчиво преследует некий молодой человек. Девушка утверждает, что не может выйти на улицу одна, передает NUR.KZ.
Дамеля публично обратилась к своему сталкеру, подчеркнув, что обычно не транслирует негатив в своем блоге, однако сложившаяся ситуация не оставила ей выбора.
"На протяжении месяца меня преследует один человек, который максимально пытается ухаживать за мной, но это выходит за грани приличия - то есть, он отправляет подставных людей ко мне, пытается выманить меня, обманывая, приезжает ко мне домой, говорит: "Выходи", - поделилась блогер-миллионник.
Девушка предупредила, что обнародует информацию об этом человеке, если что-то подобное повторится еще раз.
"Без обид - я выложу все Ваши данные, номера, абсолютно все на всеобщее обозрение. И Вам это не сильно понравится. И Вашей семье, которая тоже очень бдительно наблюдает за мной, это тоже не понравится. Поэтому давайте не будем друг другом манипулировать, играть нервами, особенно моими - они очень драгоценные, и не стоят всех этих ухаживаний, которыми Вы пытаетесь меня купить", - обратилась Дамеля.
В заключение блогерша добавила, что вот уже месяц не может передвигаться по городу в одиночестве.
"Я не могу находиться одна, не езжу одна, не сижу нигде одна. Мне страшно, поймите это и, пожалуйста, перестаньте", - сказала Дамеля.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2101472-mne-strashno-damelya-sweet-zayavila-chto-ee-presleduet-molodoy-chelovek/