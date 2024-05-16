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"Берегите друг друга": Майя Бекбаева показала романтическое видео с мужем

Опубликовано:

Майя Бекбаева с мужем
Майя Бекбаева с мужем. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая и журналистка Майя Бекбаева призвала подписчиков беречь свои семьи. Теледива умилила читательскую аудиторию теплыми кадрами с мужем, передает NUR.KZ.

Майя разместила в своем блоге Instagram видео с мужем и поздравила подписчиков с важным праздником.

"С Днем семьи, друзья! В наше время это так сложно и так редко, сохранять брак долгие годы… Но поистине тот, кто способен работать над собой и своими отношениями, способен на все! Ничего труднее нет и нет ничего важнее… Берегите друг друга! Берегите свою семью!" - написала теледива.

"Люблю вашу пару, счастья вашей семье", "Вы правы, отношения - это всегда работа двоих, вкладываться нужно постоянно", "Красота-то какая, такая пара красивая", "Ваш супруг похож на индийского киноактера", - отметили пользователи соцсети.

Ранее Майя Бекбаева показала свекровь и раскрыла секрет теплых отношений с ней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2101415-beregite-drug-druga-mayya-bekbaeva-pokazala-romanticheskoe-video-s-muzhem/

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