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Майя Бекбаева показала свекровь и раскрыла секрет теплых отношений с ней

Опубликовано:

Майя Бекбаева со свекровью
Майя Бекбаева со свекровью. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева показала в Instagram маму своего супруга - она посвятила свекрови теплый пост и опубликовала совместные снимки, передает NUR.KZ.

"Миром правит любовь, и это не нами придумано. Секрет теплых и добрых отношений с мамой мужа прост и элементарен. Он заключается в искренней любви и благодарности, которая исходит из глубины вашего сердца.

Я смотрю на мужа и каждый раз с восхищением осознаю весь спектр его достоинств: высокий интеллект, прекрасное чувство юмора, доброта, благородство и широта души, щедрость, внимательность, верность, профессионализм, смелость. И за всеми этими качествами стоит воспитание, вклад его мамы. Как же я могу не любить ее?" - подписала публикацию Бекбаева.

Подписчики блога Майи оценили сказанные ею слова и опубликованные фотографии.

"Милая Майя, примите мое восхищение Вами! Как же прекрасно в без того сложном мире разглядеть прекрасные черты человека и просто оставаться людьми! Будьте счастливы", "Ваша свекровь - очень интеллигентная, умная женщина! Здоровья ей и долгих лет жизни", "Интеллигентые, образованные люди живут в гармонии, так как им не интересна бытовуха, мелочные ссоры. Они мыслят глобально", - отметили пользователи Сети.

Недавно Майя Бекбаева запечатлелась на жайлау и восхитила поклонников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2099300-mayya-bekbaeva-pokazala-svekrov-i-raskryla-sekret-teplyh-otnosheniy-s-ney/

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