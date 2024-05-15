"В свои 54 года я все еще молодой папа": Давлетяров растрогал постом и фото с детьми

Известный медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров признался, что счастлив быть многодетным отцом. Своим постом в соцсети он растрогал подписчиков, передает NUR.KZ.

Давлетяров поделился теплым фото с младшими детьми.

"В свои 54 года я все еще молодой папа, и каждый день благодарен за эту возможность. Ничто не приносит такого счастья, как общение с моими детьми, которые наполняют мою жизнь радостью и любовью.

В эти моменты осознаешь, что настоящее богатство не в материальных вещах, а в бесценном времени, проведенном вместе.

Пусть эти слова будут напоминанием о том, как важно проводить время с детьми, дарить им свою любовь, внимание и поддержку каждый день.

В этом бесконечном потоке жизни они - наши анкеры, которые дарят смысл и цель. А их у нас пятеро!" - написал многодетный папа.

"Будьте счастливы! Я очень люблю Вашу семью", "Чудно, душа радуется, глядя на вас. Вы пример всем папам", "Какая молодец ваша жена. Сколько сил и труда вложила, чтобы мужчина так говорил. За успехами мужа стоит жена, вы добытчик, а жена ваша - хранительница очага", - отреагировали в Сети.

Ранее Арман Давлетяров тепло поздравил свою супругу с днем рождения в соцсети, выложив фото с ней.