"В свои 54 года я все еще молодой папа": Давлетяров растрогал постом и фото с детьми
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Известный медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров признался, что счастлив быть многодетным отцом. Своим постом в соцсети он растрогал подписчиков, передает NUR.KZ.
Давлетяров поделился теплым фото с младшими детьми.
"В свои 54 года я все еще молодой папа, и каждый день благодарен за эту возможность. Ничто не приносит такого счастья, как общение с моими детьми, которые наполняют мою жизнь радостью и любовью.
В эти моменты осознаешь, что настоящее богатство не в материальных вещах, а в бесценном времени, проведенном вместе.
Пусть эти слова будут напоминанием о том, как важно проводить время с детьми, дарить им свою любовь, внимание и поддержку каждый день.
В этом бесконечном потоке жизни они - наши анкеры, которые дарят смысл и цель. А их у нас пятеро!" - написал многодетный папа.
"Будьте счастливы! Я очень люблю Вашу семью", "Чудно, душа радуется, глядя на вас. Вы пример всем папам", "Какая молодец ваша жена. Сколько сил и труда вложила, чтобы мужчина так говорил. За успехами мужа стоит жена, вы добытчик, а жена ваша - хранительница очага", - отреагировали в Сети.
Ранее Арман Давлетяров тепло поздравил свою супругу с днем рождения в соцсети, выложив фото с ней.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2100686-v-svoi-54-goda-ya-vse-eshche-molodoy-papa-davletyarov-rastrogal-postom-i-foto-s-detmi/