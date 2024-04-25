"Ты превратила нашу жизнь в невероятное приключение": Давлетяров обратился к жене в соцсети

Заслуженный деятель Казахстана, известный медиаменеджер Арман Давлетяров тепло поздравил свою супругу с днем рождения в соцсети, выложив фото с ней, передает NUR.KZ.

Арман Давлетяров отметил, что день рождения любимой супруги Мавжуды - это особый день в их семье.

"За эти 20 лет ты превратила нашу жизнь в невероятное приключение, наполненное глубоким смыслом и счастьем.

Ты не только подарила мне пятерых прекрасных детей, но сделала наш дом настоящим убежищем, где всегда царит тепло и покой. Ты даришь нам радость каждый день и вдохновляешь быть лучше", - написал он.

Медиаменеджер также добавил, что его супруга живет с верой и любовью к Всевышнему, что делает их семью еще сильнее.

"Твоя любовь, твоя забота и преданность - это то, что дает мне силы преодолевать любые трудности. Спасибо Всевышнему за то, что ты есть в моей жизни, моя родная!" - заключил он.

Подписчики присоединились к его поздравлениям и пожелали паре счастливой супружеской жизни.

Ранее Давлетяров рассказывал, что до свадьбы видел Мавжуду всего лишь два раза. Мало, кто из его окружения верил в их брак, признался медиаменеджер.