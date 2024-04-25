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"Ты превратила нашу жизнь в невероятное приключение": Давлетяров обратился к жене в соцсети

Опубликовано:

Арман Давлетяров с супругой
Арман Давлетяров с супругой. Фото: instagram.com/arman_dav

Заслуженный деятель Казахстана, известный медиаменеджер Арман Давлетяров тепло поздравил свою супругу с днем рождения в соцсети, выложив фото с ней, передает NUR.KZ.

Арман Давлетяров отметил, что день рождения любимой супруги Мавжуды - это особый день в их семье.

"За эти 20 лет ты превратила нашу жизнь в невероятное приключение, наполненное глубоким смыслом и счастьем.

Ты не только подарила мне пятерых прекрасных детей, но сделала наш дом настоящим убежищем, где всегда царит тепло и покой. Ты даришь нам радость каждый день и вдохновляешь быть лучше", - написал он.

Медиаменеджер также добавил, что его супруга живет с верой и любовью к Всевышнему, что делает их семью еще сильнее.

"Твоя любовь, твоя забота и преданность - это то, что дает мне силы преодолевать любые трудности. Спасибо Всевышнему за то, что ты есть в моей жизни, моя родная!" - заключил он.

Подписчики присоединились к его поздравлениям и пожелали паре счастливой супружеской жизни.

Ранее Давлетяров рассказывал, что до свадьбы видел Мавжуду всего лишь два раза. Мало, кто из его окружения верил в их брак, признался медиаменеджер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2090756-ty-prevratila-nashu-zhizn-v-neveroyatnoe-priklyuchenie-davletyarov-obratilsya-k-zhene-v-socseti/

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