"Такой молодой папа": Кайрат Нуртас поделился теплым видео с 15-летней дочерью
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Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас опубликовал видео с 15-летней дочерью Алау и умилил своих подписчиков в Instagram. Фанаты обсудили теплые кадры, передает NUR.KZ.
Кайрат Нуртас указал под видео аккаунт дочери и оставил смайлик в виде красного сердечка. На теплых кадрах артист, у которого четверо детей, запечатлелся со средней дочерью Алау. В марте девочке исполнилось 15 лет. Фоном звучит песня в исполнении Jah Khalib "Доча".
Подписчики отреагировали на милые кадры.
"Польза от того, что рано женился", "Правду говорят, что чужие дети быстро растут", "Прекрасное зрелище", "Красавица", "Такой молодой папа", - отметили фанаты.
Мы писали ранее, что Гульзира Айдарбекова обратилась к фанатам Кайрата Нуртаса из Ташкента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2098370-takoy-molodoy-papa-kayrat-nurtas-podelilsya-teplym-video-s-15-letney-docheryu/