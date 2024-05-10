"Интригуете": Айжан Нурмагамбетова раскрыла настоящее имя и показала сестру - свою копию

67-летняя казахстанская певица Айжан Нурмагамбетова показала в соцсети фото сестры и удивила фанатов сильным сходством с ней. Она также раскрыла свое настоящее имя, передает NUR.KZ.

Айжан Нурмагамбетова разместила фото сестры и поздравила ее с днем рождения.

"С днем рождения, настоящая Айжан Нурмагамбетова. Счастья тебе, родная и единственная. Кто не понял? День рождения не у меня! У моей младшей сестры", - написала певица.

Однако многие фанаты не поняли и начали поздравлять певицу. Позже она дала разъяснение. Она отметила, что ее сестра празднует день рождения в мае, а она - в июле.

"На фото - моя младшая сестра. Ее зовут Айжан! Меня по паспорту - АйТжан", - призналась артистка.

"Она ваша копия", "Такая же красотка, как и вы", "Подумала, что вы в молодости", "Это правда? Похоже на первоапрельский розыгрыш", "С днем рождения вашу младшенькую, у вас одно лицо! Счастья и добра!", "Интригуете", - отозвались фанаты.