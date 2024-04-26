"Для меня ты все равно малыш": Ерке Есмахан тепло поздравила старшего сына с днем рождения
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Старший сын Ерке Есмахан Муслим отмечает день рождения. Мальчика поздравили креативными бенто-тортиками и песенкой от знаменитой мамы - видео она опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.
Подарки от певицы - музыкальный и сладкий - прервали времяпрепровождение маленького Муслима с Райымом, супругом Ерке. Артистка спела сыну песню "С днем рождения" на казахском языке и подарила бенто-тортик с баскетбольной сеткой и мячом.
"Для меня ты все равно остаешься малышом. С днем рождения, жаным", - обратилась к первенцу Есмахан.
Баскетбольная тематика презентов на этом не закончилась - Муслиму также подарили бургер, разрисованный как баскетбольный мяч. Еще один бенто-тортик Ерке преподнесла имениннику от имени его младшего брата Ислама.
"Поздравили сами, а теперь папа, мама и братья звонят из Уральска и тоже поздравляют. Пьем чай с тортиками. Хвала Всевышнему", - написала Ерке.
К слову, бенто-тортики нередко сопровождают семейные торжества знаменитого семейства - недавно Ерке и RaiM отметили важную семейную дату, не обойдясь без сладких угощений.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2091482-dlya-menya-ty-vse-ravno-malysh-erke-esmahan-teplo-pozdravila-starshego-syna-s-dnem-rozhdeniya/