"Для меня ты все равно малыш": Ерке Есмахан тепло поздравила старшего сына с днем рождения

Старший сын Ерке Есмахан Муслим отмечает день рождения. Мальчика поздравили креативными бенто-тортиками и песенкой от знаменитой мамы - видео она опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Подарки от певицы - музыкальный и сладкий - прервали времяпрепровождение маленького Муслима с Райымом, супругом Ерке. Артистка спела сыну песню "С днем рождения" на казахском языке и подарила бенто-тортик с баскетбольной сеткой и мячом.

"Для меня ты все равно остаешься малышом. С днем рождения, жаным", - обратилась к первенцу Есмахан.

Баскетбольная тематика презентов на этом не закончилась - Муслиму также подарили бургер, разрисованный как баскетбольный мяч. Еще один бенто-тортик Ерке преподнесла имениннику от имени его младшего брата Ислама.

"Поздравили сами, а теперь папа, мама и братья звонят из Уральска и тоже поздравляют. Пьем чай с тортиками. Хвала Всевышнему", - написала Ерке.

К слову, бенто-тортики нередко сопровождают семейные торжества знаменитого семейства - недавно Ерке и RaiM отметили важную семейную дату, не обойдясь без сладких угощений.