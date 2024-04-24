Бенто-торт, воздушные шары, праздничный ужин: Ерке и RaiM отметили важную семейную дату

Казахстанские артисты Ерке Есмахан и RaiM отметили семейное торжество в узком кругу - их сыну Исламу исполнилось 5 месяцев. Видео и фото Ерке разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Бенто-тортик, разноцветные воздушные шары, море улыбок и любви - Ерке и RaiM отпраздновали важную для их семьи дату. Их малыш стал старше еще на один месяц.

Ерке показала в сторис теплое фото с сыном, прикрыв его лицо смайликом. Она также разместила видео, на котором маленький Ислам лежит на кровати и играет с воздушными шарами.

"Мама Ислама (Ерке говорит о себе - прим. ред.) уже наснимала фото и видео с ним. А теперь мы идем гулять, идем на ужин в честь исполнения ребенку 5 месяцев. Доброго всем вечера", - подписала певица кадры.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Артистка также показала, как гости вечера преподнесли подарок имениннику - игрушечный мотоцикл.

"Наш гараж пополнился, сегодня малыш получил мотоцикл. А вчера RaiM и Муслим купили себе мотоцикл, чтобы ездить в горы. Теперь и я хочу что-нибудь приобрести себе", - рассказала Ерке.