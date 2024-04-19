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"Папа молодой": Алишер Каримов тепло поздравил отца с 63-летием и показал фото с ним

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Алишер Каримов с отцом
Алишер Каримов с отцом. Фото: instagram.com/alisher_k

Заслуженный деятель Казахстана, певец Алишер Каримов тепло поздравил отца с днем рождения и выложил фото с ним в соцсети. Фанаты и коллеги артиста присоединились к поздравлениям, передает NUR.KZ.

Алишер Каримов отметил, что его отцу исполнилось 63 года.

"Поздравляю вас, папа! Живите до ста лет!" - написал любящий сын под теплым фото, которое разместил в своей ленте Instagram.

На нем он обнимает своего отца. Мужчины, улыбаясь, смотрят в камеру.

К поздравлениям Алишера присоединились его звездные коллеги - Макпал Жунусова, Маржан Арапбаева, Дастан Оразбеков, Гульназ Алимгерей и другие представители отечественного шоу-бизнеса, а также подписчики певца.

"С днем рождения Шукир ака! Долгих лет жизни твоему папе!", "Поздравляю от чистого сердца! Долгих лет счастья в кругу родных!", "О, супер! Пусть папа будет здоров и счастлив", "Алишер, ваш папа еще молодой, вы похожи", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2087510-papa-molodoy-alisher-karimov-teplo-pozdravil-ottsa-s-63-letiem-i-pokazal-foto-s-nim/

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