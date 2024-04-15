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"Настоящие Козы Корпеш и Баян Сулу": Тауекел Мусилим и его жена восхитили романтическим видео

Опубликовано:

Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева
Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева. Фото: instagram.com/mahonti__

Тауекел Мусилим поздравил казахстанцев с Днем влюбленных, который отмечают в стране сегодня, 15 апреля. Романтическое видео актера с супругой умилило соцсети, передает NUR.KZ.

"Поздравляю с Днем влюбленных. Да здравствует любовь во всем мире!" - написал Тауекел.

Кадры, на которых актер и его супруга Махаббат запечатлелись на жайлау в одежде, сшитой в национальном стиле, умилили и восхитили пользователей Instagram, где и разместил ролик звезда фильмов "В поисках мамы", "Брат или брак", "Барон".

Они пожелали счастья паре и отметили, что Тауекел и Махаббат выглядят как герои знаменитого эпоса, в честь которых и назван праздник.

"Настоящие Козы Корпеш и Баян Сулу, будьте счастливы", "Очень красивая и приятная пара, и место очень красивое подобрали", "Классные", "Пусть ваша любовь будет вечной", - пишут пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2085224-nastoyaschie-kozy-korpesh-i-bayan-sulu-tauekel-musilim-i-ego-zhena-voshitili-romanticheskim-video/

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