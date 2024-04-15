"Мечтала показать родителям жизнь, которую они не видели": Гоар Аветисян восхитила семейными фото

Популярный бьюти-блогер Гоар Аветисян показала яркие семейные фотографии с Мальдивских островов на фоне Индийского океана - ее родители были там впервые, передает NUR.KZ.

Семья Аветисян нарядилась в белое - Гоар, ее папа, мама и сын сделали уютные фотографии на берегу Индийского океана на память об отдыхе на Мальдивах.

"Я всю жизнь мечтала стать успешной ради того, чтобы показать родителям жизнь, которую они никогда ранее не видели. Показать страны, которые они никогда ранее не видели... Показать весь мир, так как они всю свою жизнь посвящали нам, нашему воспитанию, образованию и всегда были самым первым и достойным примером: каким должен быть настоящий ЧЕЛОВЕК! И это такое счастье - родиться именно в этой семье! Люблю до луны и обратно.

P.s.: Пусть у каждого человека, кто видит сейчас этот пост, сбудется еще одна заветная мечта. Аминь", - подписала снимки Аветисян.