Телеведущая Майя Бекбаева запечатлелась с мужем и повзрослевшими детьми

Майя Бекбаева показала свежие семейные фото с мужем и подросшими детьми. Известная телеведущая обратилась к казахстанцам и поздравила их с мусульманским праздником Ораза айт, передает NUR.KZ.

"Ораза айт құтты болсын, друзья!

Поздравляю всех мусульман с окончанием великого поста и священного месяца Рамазан! В этот светлый праздник хочу пожелать всем нам облегчения ниспосланных испытаний! Пусть Всевышний пошлет нашей стране мир и благополучие. Пусть те, кто в этот сложный период столкнулся с трудностями и проблемами, обретет силы и терпение, а те, кто протянул руку помощи ближнему, испытают довольство Аллаха.

Поистине, именно в месяц Рамазан богатые и бедные, сильные и слабые чувствуют и осознают равенство и братство. И пусть эти чувства они пронесут до следующего великого поста, с добром и светом в своих сердцах", - написала Бекбаева под публикацией с яркими семейными снимками.

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