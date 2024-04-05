"Выбирайте мужчин, которые дарят вам улыбку, а не слезы": Майя Бекбаева призвала женщин ценить себя

Известная телеведущая Майя Бекбаева обратилась к женщинам с призывом любить и ценить себя. Новый пост она разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Милые мои женщины! Жизнь так коротка! Выбирайте мужчин, которые дарят вам улыбку, а не слезы! Цените себя! Пожалуйста!

Чаще вспоминайте, какой вы были в юности, когда миллион мечтаний, сердце переполнено радостью! Как вы тогда улыбались? Какие были у вас глаза?

Храните этот момент в сердце и стремитесь к этому состоянию каждый божий день! Вы этого достойны!

Если говорить обо мне, то где бы я ни была, чем бы ни занималась, в душе я все та же девочка из Урджара, хуторянка", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

Подписчики отреагировали на ее новый пост.

"Каждый раз глаз радуется, когда вижу вас, такую замечательную мою землячку", "Урджарские девочки все умные, красивые и счастливые! Мира и добра вам!", "Вы очень светлый человек Майя!", "Будьте счастливы", - написали они ей.