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"Одна Фахрие и три Бурака": звезды сериала "Королек - птичка певчая" порадовали фото с детьми

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Фахрие Эвджен и Бурак Озчивит
Фахрие Эвджен и Бурак Озчивит. Фото: instagram.com/evcenf

Турецкие актеры Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен, звезды сериала "Королек - птичка певчая", порадовали фанатов со всего мира новыми семейными фото с детьми, передает NUR.KZ.

"Семейная свалка", - отмечено под публикацией.

В карусели ряд фото, на которых семья запечатлелась во время трапезы, на прогулке, в самолете. Пользователи соцсети умилились снимкам и пожелали звездной паре и их детям здоровья и счастья.

"Какие красивые и естественные фотографии", "Тут есть три Бурака, какой из них Бурак?", "Я никогда не видела в сфере искусства пары, которая бы так подходила друг другу", "Даже если ты Фахрие Эвджен, мать есть мать", "Такая красивая и дружная семья! Так приятно на вас смотреть! Храни вас Аллах!", "Одна Фахрие и три Бурака", "Как малыш подрос", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2081699-odna-fahrie-i-tri-buraka-zvezdy-seriala-korolek-ptichka-pevchaya-poradovali-foto-s-detmi/

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