"Одна Фахрие и три Бурака": звезды сериала "Королек - птичка певчая" порадовали фото с детьми

Турецкие актеры Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен, звезды сериала "Королек - птичка певчая", порадовали фанатов со всего мира новыми семейными фото с детьми, передает NUR.KZ.

"Семейная свалка", - отмечено под публикацией.

В карусели ряд фото, на которых семья запечатлелась во время трапезы, на прогулке, в самолете. Пользователи соцсети умилились снимкам и пожелали звездной паре и их детям здоровья и счастья.

"Какие красивые и естественные фотографии", "Тут есть три Бурака, какой из них Бурак?", "Я никогда не видела в сфере искусства пары, которая бы так подходила друг другу", "Даже если ты Фахрие Эвджен, мать есть мать", "Такая красивая и дружная семья! Так приятно на вас смотреть! Храни вас Аллах!", "Одна Фахрие и три Бурака", "Как малыш подрос", - отреагировали фанаты.