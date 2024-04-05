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"Толкын беременна?": видео Торегали Тореали с женой обсудили в Сети

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Торегали Тореали с женой
Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский певец Торегали Тореали разместил видео с женой и умилил своих подписчиков в соцсети. Фанаты пожелали им счастья, а некоторые заподозрили Толкын в шестой беременности, передает NUR.KZ.

На видео Торегали и Толкын, держась за руки, спускаются по лестнице. Торегали что-то увлеченно говорит жене, а она его внимательно слушает, улыбаясь.

Певец подписал милые кадры в стихотворной форме, отметив, что самое главное - это здоровье и благополучие родных. Он также написал о том, что надо жить, уважая друг друга и оказывая помощь нуждающимся. И что немаловажно - не обижать своих жен.

"Ему очень повезло с женой! Пусть Аллах даст нам всем такую умную, милую келин с верой в сердце", "Толкын беременна, да?", "Мне тоже так показалось", "Беременна", "Как они подходят друг другу", - отметили пользователи соцсети.

Напомним, летом 2021 года Торегали Тореали и его супруга Толкын стали родителями в пятый раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2079488-tolkyn-beremenna-video-toregali-toreali-s-zhenoy-obsudili-v-seti/

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