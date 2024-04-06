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"Не изменилась": 42-летняя Джессика Альба показала фигуру в бикини

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Джессика Альба
Джессика Альба. Фото: instagram.com/jessicaalba

42-летняя звезда "Города грехов" Джессика Альба поделилась с поклонниками фото с подросшими детьми с семейного отдыха. Актриса также показала идеальную фигуру в купальнике, передает NUR.KZ.

42-летняя голливудская актриса Джессика Альба поделилась фотографиями с семейного отдыха. На одном из снимков знаменитость предстала в бикини, демонстрируя подтянутую фигуру, а также показала подросших дочерей и сына.

"Весенние каникулы", – подписала Альба снимки.

"Красивая и счастливая семья", "Ты не изменилась", "Когда Джессика нам расскажет свой секрет (молодости – прим. ред.)?", "Самая красивая женщина на планете", – пишут поклонники.

По информации на сайте IMDb, Джессика Мари Альба родилась 28 апреля 1981 года в Калифорнии, США. Самые известные фильмы с ее участием: "Город грехов", "Фантастическая четверка", "Убийца внутри меня", "Мачете" и другие.

С 2008 года замужем за Кэшом Уорреном. В браке воспитываются трое детей – Онор, Хейвен и Хейс Уоррены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2079272-ne-izmenilas-42-letnyaya-dzhessika-alba-pokazala-figuru-v-bikini/

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