"Если кто-то обидит мою дочь, я не пожалею": Жаркынай Ханайым написала негодующий пост

Казахстанская актриса и певица Жаркынай Ханайым, звезда сериала "Рауза", написала новый пост в соцсети, в котором поразмышляла на тему насилия над слабым полом, передает NUR.KZ.

У Жаркынай подрастает дочь Айлана. Размышляя над актуальной темой бытового насилия, актриса решила написать пост.

"Матери, которые воспитывают дочерей, как после такого вы будете говорить: "Выходи замуж"? Матери, воспитывающие сыновей, пожалейте наших дочерей. Именно ваш сын может быть одноклассником, парнем или мужем моей дочери. Но если кто-то обидит мою дочь, я не пожалею его, чьим бы он сыном ни был", - написала Жаркынай.

Актриса считает, что нельзя закрывать глаза на конфликтные ситуации в детских садах, школах, если мальчики обижают девочек. Нужно поднимать шум в воспитательных целях, считает Жаркынай.

"Некоторые могут написать мне, мол, что только ты одна родила дочь. Да, быть матерью девочки - большое счастье, но сейчас это еще и большая опасность", - заявила она.

Одни подписчики согласились с ней, другие поспорили.

"Какой пост, очень мне откликается, ведь и у меня дочь растет. Я понимаю, с какими чувствами вы это писали", "Разве родители, когда растят сына, хотят, чтобы он в будущем обижал и бил женщин? Почему сразу обвиняете родителей? Ребенок и сам должен понимать", "А моего сына обижают одноклассницы", "Дай Бог услышать ваше мнение, когда у вас будет сын", - отреагировали пользователи соцсети.