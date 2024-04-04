"Стресс повлиял": Асель Аскар рассказала, что занялась здоровьем, и назвала свою вредную привычку

Казахстанская блогерша и актриса Асель Аскар рассказала в программе Revue News, что сейчас занята своим здоровьем. Она также поведала о своей вредной привычке, передает NUR.KZ.

"Стресс повлиял на состояние моего здоровья. Начала я с ЖКТ. После занялась гормонами. У меня есть одна вредная привычка, честно признаюсь. Я курю.

Я говорю об этом открыто, ведь если буду утаивать, от этого ничего не изменится. Меня все равно увидят однажды люди, на улице, к примеру", - рассказала Асель.

Отметим, что актриса всегда откровенна со своими подписчиками. Она рассказала, что была приглашена на обряд "тұсау кесу" - ей выпала честь разрезать путы двум малышам.

Отметим, что в октябре 2022 года Асель потеряла восьмимесячного сына Айбарса. Актриса тяжело пережила горе, но, несмотря на это, сумела разделить радость со своими подписчицами.

"В первый раз мне было очень сложно, потому что внутри возникло много вопросов, думаю, что женщины меня поймут. Почему я так не смогла? Почему мне было не суждено это сделать?

Но никакой зависти не было. Мой ребенок - это мой ребенок, их дети - это их дети. Я шла туда с чистыми и добрыми намерениями...

Обе мои подписчицы не верили в то, что я приду. Я даже удивилась, почему не верили. Меня и сейчас зовут - в Уральск, в Астану, но ездить туда не могу, у меня не так много денег", - призналась Асель.