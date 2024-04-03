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Эзотерика

"У тебя лицо Джульетты, а тело ее Кормилицы": Чехова о том, как ей отказывали в роли из-за полноты

Опубликовано:

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Российская актриса и телеведущая Анфиса Чехова вспомнила, как шла к успехи через тернии. После того, как она стала успешной на ТВ, ей стали давать роли в кино, и начали приглашать на модельные съемки, передает NUR.KZ.

"В глубоком детстве я мечтала быть моделью, чтобы мои фото висели на всех билбордах города. Но, когда я подросла и сунулась устраиваться в модельное агентство, мне доходчиво объяснили, что для модели я полновата и ростом не вышла.

Затем я мечтала стать актрисой, но и тут моя полнота смущала всех режиссеров. Особенно сочетание красивого "детского" лица и "недетского" тела с пышными формами.

Мне говорили: "Ну кого ты будешь играть? У тебя лицо Джульетты, а тело ее Кормилицы!" - поделилась воспоминаниями Анфиса (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Чехова решила стать успешной, покорив телевидение.

"Я оставила свои детские мечты и пошла к "славе" через другую дверь. Я занялась разговорным жанром, а в этом у меня был настоящий талант.

Так вот, спустя несколько лет, как я стала телеведущей, ко мне пришли и театр и кино и модельный бизнес. Я играла на одной сцене с заслуженными и народными артистами, девочка, которую выгнали из театрального института.

У меня было столько рекламных фотосессий, что любая модель позавидует. Так что завершу словами из популярного хита прошлых лет: "Не стоит прогибаться под изменчивый мир! Однажды он прогнется под нас!" - заявила Анфиса.

Теледива отметила, что нужно всегда идти к своей мечте.

"Дорогой мой подписчик, если у тебя есть мечта, а все вокруг говорят, что ты ни на что не годишься, вспомни мою историю, плюнь на всех с Большой Колокольни и ищи свою Дверь, через которую ты войдешь в свою мечту, несмотря на все мнения "экспертов"! И кто кому теперь не пара, Володенька?" - заключила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2078381-u-tebya-litso-dzhuletty-a-telo-ee-kormilitsy-chehova-o-tom-kak-ey-otkazyvali-v-roli-iz-za-polnoty/

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