"С тобой я не боюсь стареть": Валерия обратилась к Пригожину в день его рождения

Российская певица Валерия тепло поздравила мужа - музыкального продюсера Иосифа Пригожина - с 55-летием. Артистка заявила, что с ним ей "не страшно стареть", передает NUR.KZ.

Пост, который Валерия посвятила любимому супругу, она разместила в Instagram.

"Йосечка, дорогой мой, вот и ты теперь дважды отличник! Поздравляю тебя, лучшего мужа на свете, с днем рождения!

Ты моя стена и опора, мое вдохновение и уверенность в завтрашнем дне. С тобой мне ничего не страшно, я даже не боюсь стареть, потому что ты уже 21 год смотришь на меня такими же влюбленными глазами, как и в тот день, когда мы встретились.

С тобой не скучно (бывает, и не соскучишься, а это две большие разницы), мы можем путешествовать вдвоем и нам хорошо, мы даже пандемию пережили, ни разу не поругавшись. А если ссоримся, то делаем это самозабвенно и от всей души.

Но я не представляю себе жизни без тебя, моя любовь! Всегда с тобой, что бы ни случилось. Будь здоров, пожалуйста!" - оставила она трогательное пожелание на своей страничке (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Певица разместила ряд их совместных фото. В карусели также можно увидеть архивные кадры с их свадьбы.

"С юбилеем, счастья вашей семье и долгих лет вместе!", "Это так искренне написано!!! Приятно читать и видеть вас счастливыми! Счастья вам огромного", "Какие прекрасные слова, прекрасная пара", - отметили подписчики.