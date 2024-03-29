Кайрат Нуртас со шваброй в руках развеселил фанатов (видео)

Казахстанский певец Кайрат Нуртас появился со шваброй в руках и развеселил фанатов. Забавный ролик с участием его отца, брата и невестки появился в соцсети, передает NUR.KZ.

На видеоролике, который развеселил пользователей соцсети, супруга второго сына Айдарбековых Айгерим, отвечая на вопрос свекра и мужа, кто похозяйничал в доме, говорит, что пожарил баурсаки, накрыл дастархан и даже помыл пол Кайрат ага.

Затем появляется сам Кайрат Нуртас со шваброй в руках.

"Без меня сделать ничего не можете", - заявляет он.

"Дети сняли это видео для смеха, но если подумать, то 50 процентов всех наших семейных дел на плечах этого парня", - отметил Нуртас Айдарбеков под видео.

Пользователи соцсети оценили юмор и оставили свои комментарии.

"Конечно, без тебя сделать ничего не можем, потому что ты наш Кайрат", "Однажды в Казнете обсуждали, что Кайрат ест рожки на обед, теперь снова будут шуметь, мол, Кайрат полы моет сам", "Кайрату идет", "Очень смешно, раз получается шутить, почему бы вместе не посмеяться", - написали подписчики.