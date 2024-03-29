Top.Mail.Ru
Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Кайрат Нуртас со шваброй в руках развеселил фанатов (видео)

Опубликовано:

Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас. Кадр из видео: instagram.com/sarkenova.aigerim

Казахстанский певец Кайрат Нуртас появился со шваброй в руках и развеселил фанатов. Забавный ролик с участием его отца, брата и невестки появился в соцсети, передает NUR.KZ.

На видеоролике, который развеселил пользователей соцсети, супруга второго сына Айдарбековых Айгерим, отвечая на вопрос свекра и мужа, кто похозяйничал в доме, говорит, что пожарил баурсаки, накрыл дастархан и даже помыл пол Кайрат ага.

Затем появляется сам Кайрат Нуртас со шваброй в руках.

"Без меня сделать ничего не можете", - заявляет он.

"Дети сняли это видео для смеха, но если подумать, то 50 процентов всех наших семейных дел на плечах этого парня", - отметил Нуртас Айдарбеков под видео.

Пользователи соцсети оценили юмор и оставили свои комментарии.

"Конечно, без тебя сделать ничего не можем, потому что ты наш Кайрат", "Однажды в Казнете обсуждали, что Кайрат ест рожки на обед, теперь снова будут шуметь, мол, Кайрат полы моет сам", "Кайрату идет", "Очень смешно, раз получается шутить, почему бы вместе не посмеяться", - написали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2075562-kayrat-nurtas-so-shvabroy-v-rukah-razveselil-fanatov-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.