Кайрат Нуртас со шваброй в руках развеселил фанатов (видео)
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Казахстанский певец Кайрат Нуртас появился со шваброй в руках и развеселил фанатов. Забавный ролик с участием его отца, брата и невестки появился в соцсети, передает NUR.KZ.
На видеоролике, который развеселил пользователей соцсети, супруга второго сына Айдарбековых Айгерим, отвечая на вопрос свекра и мужа, кто похозяйничал в доме, говорит, что пожарил баурсаки, накрыл дастархан и даже помыл пол Кайрат ага.
Затем появляется сам Кайрат Нуртас со шваброй в руках.
"Без меня сделать ничего не можете", - заявляет он.
"Дети сняли это видео для смеха, но если подумать, то 50 процентов всех наших семейных дел на плечах этого парня", - отметил Нуртас Айдарбеков под видео.
Пользователи соцсети оценили юмор и оставили свои комментарии.
"Конечно, без тебя сделать ничего не можем, потому что ты наш Кайрат", "Однажды в Казнете обсуждали, что Кайрат ест рожки на обед, теперь снова будут шуметь, мол, Кайрат полы моет сам", "Кайрату идет", "Очень смешно, раз получается шутить, почему бы вместе не посмеяться", - написали подписчики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2075562-kayrat-nurtas-so-shvabroy-v-rukah-razveselil-fanatov-video/