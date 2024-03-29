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Беркут растрогал Казнет видео с задремавшим в кресле 87-летним отцом

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Беркут с отцом
Беркут с отцом. Кадр из видео: instagram.com/berkut_aibekjan

Отечественный певец Айбек Жансеитов, известный на сцене как Беркут, показал видео с задремавшим в кресле 87-летним отцом. Кадры умилили его подписчиков, передает NUR.KZ.

"Старые люди просыпаются очень рано. Ходят туда-сюда по двору, а потом засыпают сидя на стуле. Не каждый может так дремать сидя", - написал Беркут.

На видео видно, с какой теплотой и любовью Беркут смотрит на заснувшего в плетеном кресле 87-летнего отца. Кадры растрогали его подписчиков. Он пожелали здоровья и долгих лет его папе.

"Ваш папа напоминает мудрецов из восточных сказок моего детства. Такие аксакалы все знающие, мудрые добряки", "Глядя на то, как вы с женой уважаете и почитаете родителей, растут ваши дети, здоровья вам и счастья", "Ваш папа выглядит как мудрец из китайских фильмов", "Какой вы счастливый, ваши родители рядом, старцы в доме - это богатство семьи", "Вот это и называется красиво стареть", - отметили пользователи соцсети.

Ранее мы писали, что Беркут устроил ауызашар для родных, друзей и звездных коллег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2075148-berkut-rastrogal-kaznet-video-s-zadremavshim-v-kresle-87-letnim-ottsom/

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