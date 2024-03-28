"Вы девственница?": дважды разведенную Дильназ Ахмадиеву повеселили вопросы фанатов
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43-летняя отечественная исполнительница Дильназ Ахмадиева провела традиционную рубрику "вопрос-ответ" в своем Instagram-аккаунте. Она показала редкие фото, снятые во время беременности, передает NUR.KZ.
Похоже, что курьезные вопросы, заданные пользователями соцсети, изрядно повеселили Дильназ Ахмадиеву.
"Вы девственница?" - спросили певицу.
"Конечно, вы что? Зейдан не даст соврать", - сострила она в ответ, показав фото подросшего сына.
Подписчиков также заинтересовал вопрос, "был ли у нее кто-то до мужа".
"До какого мужа? До первого или второго? А может, до третьего?" - попыталась уточнить Дильназ у любопытного подписчика, добавив смеющийся смайлик.
Ее попросили выложить фото, снятые во время беременности. Дильназ с удовольствием показала, как выглядела в период, когда находилась в "интересном положении".
Ранее Ахмадиева рассказала, как похудела до 46 килограммов после родов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2074653-vy-devstvennitsa-dvazhdy-razvedennuyu-dilnaz-ahmadievu-poveselili-voprosy-fanatov/