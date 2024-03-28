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"Вы девственница?": дважды разведенную Дильназ Ахмадиеву повеселили вопросы фанатов

Опубликовано:

Дильназ Ахмадиева
Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

43-летняя отечественная исполнительница Дильназ Ахмадиева провела традиционную рубрику "вопрос-ответ" в своем Instagram-аккаунте. Она показала редкие фото, снятые во время беременности, передает NUR.KZ.

Похоже, что курьезные вопросы, заданные пользователями соцсети, изрядно повеселили Дильназ Ахмадиеву.

"Вы девственница?" - спросили певицу.

"Конечно, вы что? Зейдан не даст соврать", - сострила она в ответ, показав фото подросшего сына.

Сторис Дильназ Ахмадиевой
Сторис Дильназ Ахмадиевой. Скрин: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Подписчиков также заинтересовал вопрос, "был ли у нее кто-то до мужа".

"До какого мужа? До первого или второго? А может, до третьего?" - попыталась уточнить Дильназ у любопытного подписчика, добавив смеющийся смайлик.

Ее попросили выложить фото, снятые во время беременности. Дильназ с удовольствием показала, как выглядела в период, когда находилась в "интересном положении".

Сторис Дильназ Ахмадиевой
Сторис Дильназ Ахмадиевой. Скрин: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Ранее Ахмадиева рассказала, как похудела до 46 килограммов после родов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2074653-vy-devstvennitsa-dvazhdy-razvedennuyu-dilnaz-ahmadievu-poveselili-voprosy-fanatov/

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