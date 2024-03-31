В домашней одежде и без макияжа: звезда "Малефисенты" похвасталась новой прической

Молодая голливудская актриса Эль Фаннинг сфотографировалась в домашней одежде и с новой прической. Поклонники в соцсетях восхитились ее красотой, передает NUR.KZ.

25-летняя голливудская киноактриса, звезда "Малефисенты" Эль Фаннинг поделилась фотографиями смены имиджа: девушка отстригла каре. На опубликованных в Instagram селфи актриса предстала в домашней одежде и без макияжа, приписав эмодзи ножниц в описании.

"Выглядит шикарно", "Безумно красивая", "Ваша прическа выглядит потрясающе", "Самая красивая в мире", – отреагировали фанаты в комментариях.

По информации на сайте IMDb, Мэри Эль Фаннинг родилась 9 апреля 1998 года в штате Джорджия, США. Родная сестра актрисы Дакоты Фаннинг. Ее мать профессионально занималась теннисом, а отец, ныне продавец электроники, играл в бейсбол во второй лиге. Она имеет немецкие, ирландские, английские, французские корни и происхождение с островов Ла-Манш.

Наиболее известные проекты с ее участием – "Малефисента", сериал "Великая", "Неоновый демон".