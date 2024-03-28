"У нас два ребенка, две няни, две собаки": Айсауле Бакытбек рассказала, почему не живет с ене

Казахстанская блогерша и бизнесвумен Айсауле Бакытбек ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Она рассказала, почему предпочитает жить отдельно от ене, передает NUR.KZ.

Айсауле отметила, что предпочитает быть хозяйкой своего дома.

"У меня лучшая енешка, но я за то, чтобы семья жила отдельно. Иначе можно навсегда остаться ребенком. Бывают, конечно, обстоятельства, но по возможности лучше, считаю так.

Я безумно кайфую выбирать себе посуду на кухню, танцевать в белье (или без?) дома и не стесняться проявлять свои эмоции.

Хочу - сплю до обеда, не убираюсь и не виню себя за это. И еще, мне кажется, важно по возможности детям впитывать здоровую модель семьи, где они живут с мамой и папой, которые любят друг друга, называют нежными словами, обнимаются, целуются", - рассказала она.

Молодая мама также призналась, что хочет, чтобы ее дочери были хозяйками в своих домах.

Однако после землетрясения в Алматы Айсауле на какое-то время вновь переехала к родителям мужа.

"Хорошо, что они всегда рады нас принять. Но они тоже были рады, когда мы наконец вернулись к себе. У нас два ребенка, две няни, две собаки, это тоже, знаете ли, не всем по душе на долгий срок. Мы жили вместе прекрасные полтора года, это был хороший опыт, но отдельно жить - другой кайф", - заключила блогерша.

Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Ранее Бакытбек призналась, что пережила трудный период - у нее были долги и кредиты.