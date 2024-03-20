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"Триллион долгов и 5 кредитов": Айсауле Бакытбек вспомнила о сложном периоде жизни

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Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанская инстадива Айсауле Бакытбек вспомнила о сложном периоде жизни и рассказала, как брала деньги в кредит. Теперь же она успешная бизнесвумен, передает NUR.KZ.

У Айсауле спросили, были ли у нее моменты, когда не было денег, но просить у мамы было стыдно.

"Мне 27 лет, и я уже 10 лет не прошу денег у своих родителей, давно усердно работаю", - рассказала она.

Айсауле отметила, что в ее коллективе 40 человек и она платит им зарплату.

"Конечно, было время, когда не было денег и были триллион долгов и пять кредитов, я вам больше скажу, было время, когда я брала 10 тысяч в микрокредите. Они до сих пор мне шлют СМС", - призналась она.

Айсауле отметила, что предпочитает сама решать все проблемы.

"Я знаю, что мама меня всегда поддержит и всегда поможет, но я не прошу финансовой помощи, я уже взрослая замужняя женщина. Сейчас, слава Богу, все встало на свои места", - заключила она.

Сторис Айсауле Бакытбек
Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Ранее она рассказала, почему не показывает детей в соцсетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2071209-trillion-dolgov-i-5-kreditov-aysaule-bakytbek-vspomnila-o-slozhnom-periode-zhizni/

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