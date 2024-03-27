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Эзотерика

"Встречай казахов, Тай": Мадина Садвакасова увезла родителей на отдых в экзотическую страну

Опубликовано:

Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская артистка Мадина Садвакасова увезла родителей, сына и племянника на отдых в Таиланд. Она отметила, что ее мама и папа еще не видели этой экзотической страны, передает NUR.KZ.

Сидя в зале ожидания в аэропорту Алматы, Мадина записала видео.

"Родители едут в эту страны впервые", - заявила она, предложив подписчикам угадать, куда держит путь ее семья.

Фанатам было несложно догадаться, что Мадину и ее родителей ждет отдых в Таиланде. Певица бывает в этой экзотической стране довольно часто. В последний раз она была там в начале этого года.

"Смотрите мои сторис, думаю, что родителям точно понравится Таиланд. Доброго нам пути", - написала Мадина.

Сторис Мадины Садвакасовой
Сторис Мадины Садвакасовой. Скрин: instagram.com/sadvakasovamadina

В аэропорту Таиланда Мадина, ее родители, сын и племянник вновь сделали фото.

"Приехали целыми и невредимыми. Привет, Тай, встречай казахов", - отметила отечественная исполнительница. После Мадина показала их номер в отеле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2074296-vstrechay-kazahov-tay-madina-sadvakasova-uvezla-roditeley-na-otdyh-v-ekzoticheskuyu-stranu/

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