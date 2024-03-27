"Встречай казахов, Тай": Мадина Садвакасова увезла родителей на отдых в экзотическую страну
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Казахстанская артистка Мадина Садвакасова увезла родителей, сына и племянника на отдых в Таиланд. Она отметила, что ее мама и папа еще не видели этой экзотической страны, передает NUR.KZ.
Сидя в зале ожидания в аэропорту Алматы, Мадина записала видео.
"Родители едут в эту страны впервые", - заявила она, предложив подписчикам угадать, куда держит путь ее семья.
Фанатам было несложно догадаться, что Мадину и ее родителей ждет отдых в Таиланде. Певица бывает в этой экзотической стране довольно часто. В последний раз она была там в начале этого года.
"Смотрите мои сторис, думаю, что родителям точно понравится Таиланд. Доброго нам пути", - написала Мадина.
В аэропорту Таиланда Мадина, ее родители, сын и племянник вновь сделали фото.
"Приехали целыми и невредимыми. Привет, Тай, встречай казахов", - отметила отечественная исполнительница. После Мадина показала их номер в отеле.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2074296-vstrechay-kazahov-tay-madina-sadvakasova-uvezla-roditeley-na-otdyh-v-ekzoticheskuyu-stranu/