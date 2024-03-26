76-летнему Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

Арнольд Шварценеггер сообщил, что в этом месяце перенес операцию по имплантации кардиостимулятора. По словам актера, он чувствует себя отлично, передает NUR.KZ со ссылкой на People.

76-летний Арнольд Шварценеггер сообщил, что недавно перенес операцию по имплантации электрокардиостимулятора.

"В прошлый понедельник я перенес операцию, чтобы стать немного больше машиной: мне установили кардиостимулятор", – поделился актер и экс-губернатор Калифорнии в подкасте Arnold's Pump Club.

Шварценеггер заявил, что чувствует себя отлично, операцию он перенес в прошлый понедельник в Кливлендской клинике, а в пятницу уже присутствовал на мероприятии.

Отмечается, что в 1997 году актеру сделали две операции по замене легочного и аортального клапанов, которые должны были прослужить ему от 12 до 15 лет. В 2018 и 2020 годах он перенес замену обоих клапанов. По его словам, рубцовая ткань после последней операции вызвала у него нерегулярное сердцебиение, врачи сказали ему внимательно следить за этим.

По информации справочника MSD Manuals, искусственные водители ритма (электрокардиостимуляторы) представляют собой электронные устройства, которые действуют вместо собственного водителя ритма сердца, синоатриального узла.

Эти устройства имплантируются хирургическим путем под кожу, как правило, под левой или правой ключицей. Они связаны с сердцем проводами, идущими по вене. Кончики проводов имплантируются в стенку камеры сердца. Водитель ритма посылает электрический сигнал, который приводит к сокращению сердечной мышцы.

Добавим, на сайте IMDb говорится, что Арнольд Алоис Шварценеггер родился 30 июля 1947 года в Австрии. Является актером, режиссером, бизнесменом, писателем, профессиональным бодибилдером, с 2003 по 2011 год занимал пост 38-го губернатора Калифорнии.

С 1970 по 1980 год семь раз побеждал на конкурсе "Мистер Олимпия". С начала 1980-х годов снимается в кино. С 1986 по 2021 год был женат на Марии Шрайвер, в браке родилось четверо детей, еще один сын был рожден вне брака.