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Эзотерика

"Не вариант": Мадина Садвакасова о переезде из Алматы в другой город из-за землетрясений

Опубликовано:

Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Она рассказала, собирается ли переезжать из Алматы в другой город из-за землетрясений, передает NUR.KZ.

Мадину спросили, кто она по гороскопу.

"Я дева, но описание этого знака зодиака совсем не сходится с моим характером", - заявила артистка.

Она также назвала свои сильные стороны.

"Энергия, энергетика, харизма - всем этим меня наградил Аллах. Моя сила", - отметила она.

Сторис Мадины Садвакасовой
Сторис Мадины Садвакасовой. Скрин: instagram.com/sadvakasovamadina

Мадина также призналась, что у нее есть секрет, о котором никто не знает.

У исполнительницы поинтересовались, боится ли она землетрясений.

"Любой человек боится стихийных бедствий и должен бояться. Пусть сохранит Аллах всех, кто живет в сейсмоопасной зоне. Другого выхода нет. Переезд - это не вариант", - заявила она.

Сторис Мадины Садвакасовой
Сторис Мадины Садвакасовой. Скрин: instagram.com/sadvakasovamadina

Недавно Мадина Садвакасова приобрела недвижимость в Кызылорде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2071431-ne-variant-madina-sadvakasova-o-pereezde-iz-almaty-v-drugoy-gorod-iz-za-zemletryaseniy/

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