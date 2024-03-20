"Не вариант": Мадина Садвакасова о переезде из Алматы в другой город из-за землетрясений

Казахстанская певица Мадина Садвакасова ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Она рассказала, собирается ли переезжать из Алматы в другой город из-за землетрясений, передает NUR.KZ.

Мадину спросили, кто она по гороскопу.

"Я дева, но описание этого знака зодиака совсем не сходится с моим характером", - заявила артистка.

Она также назвала свои сильные стороны.

"Энергия, энергетика, харизма - всем этим меня наградил Аллах. Моя сила", - отметила она.

Сторис Мадины Садвакасовой. Скрин: instagram.com/sadvakasovamadina

Мадина также призналась, что у нее есть секрет, о котором никто не знает.

У исполнительницы поинтересовались, боится ли она землетрясений.

"Любой человек боится стихийных бедствий и должен бояться. Пусть сохранит Аллах всех, кто живет в сейсмоопасной зоне. Другого выхода нет. Переезд - это не вариант", - заявила она.

Сторис Мадины Садвакасовой. Скрин: instagram.com/sadvakasovamadina

Недавно Мадина Садвакасова приобрела недвижимость в Кызылорде.