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"Невероятно красивая мама, чудесный папа": Алсу показала родителей, отметивших золотую свадьбу

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Алсу с родителями
Алсу с родителями. Фото: instagram.com/alsou_a

Российская певица Алсу показала редкое фото с родителями и рассказала, что на днях они отметили золотую свадьбу. Артистка попыталась ответить, в чем секрет их крепкого брака, передает NUR.KZ.

16 марта родители Алсу отметили золотую свадьбу.

"Не буду лукавить и говорить, что видела только любовь, гармонию и взаимопонимание в нашей семье. За 50 лет совместной жизни было много всего разного - счастье и слезы, победы и падения, разочарования и преодоления, радость , споры, ссоры, праздники и потери, улыбки и грусть...

Наверняка, как и у многих, у кого-то иногда даже было желание сбежать, но они всегда были вместе, несмотря ни на что, а сейчас уже и вовсе не представляют жизнь друг без друга, хотя иногда кажется, что у них до сих пор "притирка", - написала она.

Артистка попыталась ответить, какова цена и в чем секрет этого многолетнего союза.

"Наверное, помимо изначальной влюбленности и любви, появления детей, создания совместного быта и будущего, общих друзей и порой даже безвыходных жизненных ситуаций, их сплачивала вера в то, что они оба настоящие и правильные люди, что есть общее понимание того, что такое хорошо и что такое плохо.

Одинаковые ценности и понятия. Никто никогда не убегал друг от друга во избежание проблем или ответственности, всегда радовались и плакали вместе", - отметила она.

Алсу призналась, что преклоняется перед своей мамой.

"Она всегда проявляла невероятную мудрость и сглаживала острые углы, закрывала глаза на многие обстоятельства. Знаю, что было очень непросто... Надеюсь, она ни о чем не жалеет. Как не хочется, чтобы родители старели. Хочется, чтобы жили вечно и всегда были рядом. Люблю безмерно и благодарна за эту красивую жизнь. Горько!" - резюмировала она.

Подписчики разделили радость с Алсу и поздравили ее родителей с важной датой.

"Как трогательно, прекрасная дочь прекрасных родителей", "Это очень большой путь. Путь двух людей, которые стали одним целым", "Невероятно красивая мама, чудесный папа", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2070585-neveroyatno-krasivaya-mama-chudesnyy-papa-alsu-pokazala-roditeley-otmetivshih-zolotuyu-svadbu/

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