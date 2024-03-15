Женис Искакова показала редкие кадры с мужем (видео)

Казахстанская исполнительница Женис Искакова показала видео с супругом - редкие кадры оценили ее верные фанаты в соцсети, назвав их пару прекрасной, передает NUR.KZ.

Женис Искакова не слишком часто балует фанатов семейными кадрами, в основном ее Instagram-аккаунт посвящен творчеству.

Однако на этот раз Искакова показала своей большой армии поклонников теплое видео с супругом - пара запечатлелась в ресторане. Супруги выбрали для выхода в свет оригинальные и модные наряды в национальном стиле.

Певица поздравила всех мусульман со священным Рамазаном.

"Пусть все ваши молитвы и пожелания сбудутся. Счастья и благополучия нашим семьям, успешной работы, процветания нашей стране", - написала она.

Пользователи Казнета пожелали счастья их семье и отметили, что они с мужем - красивая пара.

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