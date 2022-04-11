"С годами только лучше": Женис Искакова показала редкие архивные снимки

Женис Искакова. Фото: instagram.com/zhenisiskakova

Казахстанская певица, заслуженный деятель РК Женис Искакова поделилась редкими архивными кадрами в Сети. Артистка также показала, как проходит ее репетиция к концерту, передает NUR.KZ.

Женис Искакова восхитила фанатов своим очаровательным голосом, опубликовав кадры с репетиции в Instagram. На видео певица поет под аккомпанемент оркестра имени Курмангазы.

Подписчики осыпали ее лестными отзывами, отметив, что ее голос - настоящий дар небес.

"Замечательно! Ласкает слух", "Всевышний вас одарил таким талантом", "Просто превосходная", "Мы вами гордимся", - написал комментаторы.

Не меньший восторг вызвали архивные снимки, которыми 55-летняя артистка поделилась с фанатами. Женис таким образом поздравила свою близкую подругу с днем рождения, вспомнив старые добрые времена. Она пожелала ей всех благ.

"Это моя дорогая подруга Роза Каратаева, мы с ней вместе с 4-го класса. И на сцену вышли вместе, держась за руки", - отметила Искакова.

Фото произвели впечатления не только на поклонников, но и на звездных коллег Женис.

"Женя, золотая, какие фотки классные. Ты точно, как вино. С годами только лучше!", "Вы стали еще моложе", "Это вы на фото?", "Красавицы, нет слов", "Старые фото всегда такие честные, наивные", "Я помню, какой ты была - с длинными косами, играла в волейбол", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1964509-s-godami-tolko-luchshe-zhenis-iskakova-pokazala-redkie-arhivnye-snimki/