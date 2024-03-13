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Эзотерика

"Носите ее на руках": романтическое видео Санжара Мади с женой вызвало восхищение в Сети

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Санжар Мади с супругой
Санжар Мади с супругой. Фото: instagram.com/sanjar.madi

Казахстанский актер Санжар Мади, звезда сериала "Золотая орда", фильмов "Амре", "Замуж в 30", поделился в соцсети видео с женой, которое восхитило его поклонников, передает NUR.KZ.

"Amore mio! С днем рождения, любимая! Счастлив разделить лучшие моменты в жизни с тобой!" - написал Санжар.

Романтическое видео, снятое в момент водной прогулки, пришлось по душе подписчикам актера. Они пожелали паре счастья и любви.

Пользователи соцсети отметили, что кадры, опубликованные в ленте супругов, можно спутать со сценой из сериала.

"Счастья вам, красивые", "Желаю вашей супруге цвести и благоухать! Носите ее на руках!", "Какие же вы красивые", "Это из какого сериала?", "Берегите друг друга", "Какая красивая, гармоничная пара", - написали восхищенные пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2067792-nosite-ee-na-rukah-romanticheskoe-video-sanzhara-madi-s-zhenoy-vyzvalo-voshischenie-v-seti/

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