"Носите ее на руках": романтическое видео Санжара Мади с женой вызвало восхищение в Сети

Казахстанский актер Санжар Мади, звезда сериала "Золотая орда", фильмов "Амре", "Замуж в 30", поделился в соцсети видео с женой, которое восхитило его поклонников, передает NUR.KZ.

"Amore mio! С днем рождения, любимая! Счастлив разделить лучшие моменты в жизни с тобой!" - написал Санжар.

Романтическое видео, снятое в момент водной прогулки, пришлось по душе подписчикам актера. Они пожелали паре счастья и любви.

Пользователи соцсети отметили, что кадры, опубликованные в ленте супругов, можно спутать со сценой из сериала.

"Счастья вам, красивые", "Желаю вашей супруге цвести и благоухать! Носите ее на руках!", "Какие же вы красивые", "Это из какого сериала?", "Берегите друг друга", "Какая красивая, гармоничная пара", - написали восхищенные пользователи соцсети.