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"Царица моего сердца": Сати Казанова показала редкие фото с семьей в день рождения мамы

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Сати Казанова с семьей
Сати Казанова с семьей. Фото: instagram.com/satikazanova

41-летняя экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова опубликовала редкие кадры с членами семьи - родителями и сестрой. Певица поздравила маму с днем рождения, передает NUR.KZ.

Мама Сати Казановой Фатима отпраздновала свой день рождения. По этому случаю исполнительница хита "До рассвета" показала теплые семейные кадры с родными и близкими. Надо отметить, родителей и сестер Сати показывает в соцсетях очень редко.

Казанова оставила трогательное послание матери в Instagram.

"С днем рождения, Царица моего сердца! Мамочка моя прекрасная! Будь, пожалуйста, счастлива, радостна, здорова! Мы тебя любим", - подписала публикацию Сати.

Свои поздравления Фатиме Казановой адресовали поклонники Сати и ее коллеги по цеху.

О биографии, личной жизни и творчестве Сати Казановой можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2065107-tsaritsa-moego-serdtsa-sati-kazanova-pokazala-redkie-foto-s-semey-v-den-rozhdeniya-mamy/

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