"Царица моего сердца": Сати Казанова показала редкие фото с семьей в день рождения мамы

41-летняя экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова опубликовала редкие кадры с членами семьи - родителями и сестрой. Певица поздравила маму с днем рождения, передает NUR.KZ.

Мама Сати Казановой Фатима отпраздновала свой день рождения. По этому случаю исполнительница хита "До рассвета" показала теплые семейные кадры с родными и близкими. Надо отметить, родителей и сестер Сати показывает в соцсетях очень редко.

Казанова оставила трогательное послание матери в Instagram.

"С днем рождения, Царица моего сердца! Мамочка моя прекрасная! Будь, пожалуйста, счастлива, радостна, здорова! Мы тебя любим", - подписала публикацию Сати.

Свои поздравления Фатиме Казановой адресовали поклонники Сати и ее коллеги по цеху.

О биографии, личной жизни и творчестве Сати Казановой можно прочитать здесь.