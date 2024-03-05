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"А кто жених?": 38-летняя Бузова намекнула на возможную свадьбу

Опубликовано:

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

38-летняя эпатажная телеведущая и певица Ольга Бузова намекнула фанатам в соцсети на возможную свадьбу. Однако подписчики задались вопросом, кто ее жених, передает NUR.KZ.

"Если вдруг в этом году я отвечу "да", помогите выбрать красивую дату свадьбы", - попросила Ольга своих фанатов, выложив новое фото в ленте. К комментарию Бузова добавила смайлики в виде дома и кольца.

Ошеломленные фолловеры тут же отреагировали на ее публикацию и задались вопросом в комментариях, кто избранник Ольги. Некоторые решили, что теледива уже ответила согласием, заметив кольцо на ее пальце, другие уверены - Бузова просто интригует их.

"Я что-то пропустила, а кто жених?", "Наверное пока никто, чисто интригу создала. Через 10 лет узнаем", "Дата не имеет значения! Лишь бы жили долго и счастливо!", "08.08.2024 - знак бесконечности", "Беги в ЗАГС скорее", "По-моему, кто-то уже ответил", "Выйди уже замуж наконец!" - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2064567-a-kto-zhenih-38-letnyaya-buzova-nameknula-na-vozmozhnuyu-svadbu/

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