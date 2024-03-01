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Актер Шерхан Пирназаров показал милые кадры с женой и дочерью

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Шерхан Пирназаров
Шерхан Пирназаров. Фото: instagram.com/sherhanpirnazar

Казахстанский актер Шерхан Пирназаров, звезда фильмов "Сакура. Иц май лайф", "Джохан", "Три", показал милое видео с женой и дочерью в своем Instagram, передает NUR.KZ.

На видео актер подходит к супруге и маленькой дочери с двумя букетами розовых роз, дарит им цветы и целуют их. За кадром звучит романтическая песня "Бұл менің Махаббатым". Милые кадры Пирназар выложил в День благодарности и первый день весны.

Фанаты актера тут же оставили свои комментарии, они отметили, что Шерхан не только профессионал в кино, но и любящий отец и муж.

"Один из лучших актеров современности", "Доча на вас так похожа", "Будьте счастливы", "Пусть Аллах позволит вам с супругой состариться на одной подушке", "Счастья в семье и творческих успехов", "Какая прекрасная пара", - гласят комментарии под публикацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2064033-akter-sherhan-pirnazarov-pokazal-milye-kadry-s-zhenoy-i-docheryu/

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