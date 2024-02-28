"Сейчас было бы 80 лет": Ким Кардашьян поделилась архивным фото с отцом

Ким Кардашьян в день рождения своего покойного отца опубликовала архивное фото с ним. Американская звезда реалити и предпринимательница поделилась воспоминаниями, передает NUR.KZ.

На черно-белой фотографии покойный Роберт Кардашьян запечатлен со своими старшими дочками - Кортни и Ким. Снимок был сделан во время семейного отдыха на горнолыжном курорте.

В 80-й день рождения отца Ким Кардашьян опубликовала трогательный пост.

"Счастливого Дня рождения на небесах, папа! Я не могу поверить, что тебе сейчас было было 80 лет. Если бы ты был жив, мы бы сейчас отмечали в Вейле, катаясь на лыжах. Я не могу кататься сама, не вспоминая тебя. В моей памяти всегда будут наши путешествия и моменты, которые ты нам подарил - я никогда не буду воспринимать их как должное.

Бог благословил нас самым замечательным, мудрым, терпеливым, веселым, харизматичным, любящим и добрым отцом. Я бы так хотела, чтобы ты был здесь и смог познакомиться со всеми нашими детьми и увидеть жизнь, которую мы создали. Но я уверена, что ты как-то был замешан и в этом. Спасибо, что был лучшим примером чистейшей любви", - написала Ким.