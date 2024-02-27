"А кто мать?": Гоген Солнцев заинтриговал фото с младенцем

43-летний актер, радиоведущий и звезда различных шоу Гоген Солнцев заинтриговал пользователей Сети, показав трогательное фото с новорожденным ребенком, передает NUR.KZ.

"В моей жизни не было большего счастья, чем это... Мы сотворили самое большое чудо на свете!" - подписал Гоген фото, которое появилось в его ленте.

На снимке видно маленькую ручку малыша в мужской ладони. Трогательное фото заинтриговало пользователей соцсети, они озвучили свои догадки в комментариях.

"А кто мать?", "Малахов знает?", "Катя родила наконец-то?", "Это прекрасно. А кто мать-то? Неужели Катюха", "Стать крестным папой - это ответственность большая", "А с кем вы сотворили, интересно узнать?", "Что-то я упустила", "Если я правильно понимаю, у вас родился малыш, поздравляю!" - пишут подписчики под публикацией.

Летом прошлого года Гоген Солнцев показал свою 83-летнюю избранницу.