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"Счастья молодым": Гоген Солнцев показал 83-летнюю избранницу

Опубликовано:

Гоген Солнцев с 83-летней избранницей
Гоген Солнцев с 83-летней избранницей. Фото: instagram.com/solntcev

Эпатажный актер, радиоведущий и звезда различных шоу Гоген Солнцев заявил, что собирается жениться на 83-летней избраннице. 42-летний жених представил свою невесту в соцсети, передает NUR.KZ.

"Моя новая невеста! 83 годика. А кто даст? Красотка и сексуальная малышка! Ждем, пока чуть-чуть детка подрастет, годиков до 85 и поженимся с ней, всем завистникам и шаромагам назло! Люблю тебя, моя игривая проказница", - отметил Гоген, разместив фото с избранницей.

Пользователи соцсети по-разному отреагировали на заявление артиста.

"Свежая еще", "Где он находит этих бабуль? В очередях поликлинник?", "Вечно малолетки какие-то", "Все теперь ясно, Солнцев, ты питаешься, как вампир, стариками, вот и не стареешь", "Счастья, любви вам! Не обращайте внимания на завистников!", "Слушай, а мне всего 64, может, я подойду?", "Класс, такие счастливые, счастья молодым", "С Шаляпиным не подрались?" - гласят комментарии под публикацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2026992-schastya-molodym-gogen-solntsev-pokazal-83-letnyuyu-izbrannitsu/

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