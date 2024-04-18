"Муж меня поддержал": Зарина Омарова о возвращении на сцену после 10-летнего перерыва

Казахстанская певица Зарина Омарова без утайки рассказала о взаимоотношениях с мужем в подкасте "Ойбай". Артистка призналась, какие шаги они предпринимают, чтобы лучше понимать друг друга, передает NUR.KZ.

Зарина рассказала, что ее супруг совершенно не публичный человек и не любит пристального внимания к своей персоне. На вопрос, как он реагирует на ее частые отъезды, артистка ответила, что бывают моменты, когда он ревнует.

"Есть ревность, но я справляюсь, просто надо говорить, все рассказывать вовремя, я поехала туда-то, оттуда туда, сейчас я в номере. Лучше говорить.

И спокойно будешь жить. В любой ситуации, оказывается, надо разговаривать много. А не утаивать, пусть, мол, сам догадается. Я ему говорю, а он уважает это, принимает. Вот и все, вот так и живем", - поделилась она секретом успеха в браке.

Она также рассказала, как ее супруг отреагировал на ее возвращение на сцену после 10-летнего перерыва в творчестве. Оказалось, что именно муж предложил ей снова выйти на сцену, чтобы к Зарине вернулся бывший задор и огонек.

"Вообще, на сцену во второй раз он меня вытащил. Смело могу сказать, потому что он меня поддержал финансово и морально - поддержал во всем. Потому что он видел, что я тухну, стала домохозяйкой, располнела", - отметила исполнительница хита "Жан гүлім".