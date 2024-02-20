"Как похожи друг на друга!": Тауекел Мусилим показал теплое видео с двумя сыновьями
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Казахстанский актер Тауекел Мусилим, звезда сериала "Всегда в моем сердце", умилил теплым видео с двумя сыновьями. Фанаты в соцсети отметили сильное сходство малышей, передает NUR.KZ.
На коротком видео, которое появилось в ленте Тауекеля и его супруги в Instagram, актер сначала держит на руках младшего сына, через секунду у него в руках оказывается старший сын, который целует папу в щеку.
Пользователи соцсети умилились теплому видео и отметили, как все трое сильно похожи.
"Время летит слишком быстро", - подписала Махаббат.
"Как друг на друга похожи", "На бабушку похожи", "Классный парень, хороший семьянин", "На маму похож малыш", "Они же одинаковые", "Прекрасное видео", "Будьте счастливы", - написали фанаты.
Недавно Тауекел и его супруга закружились в романтическом танце.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2061931-kak-pohozhi-drug-na-druga-tauekel-musilim-pokazal-teploe-video-s-dvumya-synovyami/