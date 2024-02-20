"Как похожи друг на друга!": Тауекел Мусилим показал теплое видео с двумя сыновьями

Казахстанский актер Тауекел Мусилим, звезда сериала "Всегда в моем сердце", умилил теплым видео с двумя сыновьями. Фанаты в соцсети отметили сильное сходство малышей, передает NUR.KZ.

На коротком видео, которое появилось в ленте Тауекеля и его супруги в Instagram, актер сначала держит на руках младшего сына, через секунду у него в руках оказывается старший сын, который целует папу в щеку.

Пользователи соцсети умилились теплому видео и отметили, как все трое сильно похожи.

"Время летит слишком быстро", - подписала Махаббат.

"Как друг на друга похожи", "На бабушку похожи", "Классный парень, хороший семьянин", "На маму похож малыш", "Они же одинаковые", "Прекрасное видео", "Будьте счастливы", - написали фанаты.

Недавно Тауекел и его супруга закружились в романтическом танце.