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"Как похожи друг на друга!": Тауекел Мусилим показал теплое видео с двумя сыновьями

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Тауекел Мусилим
Тауекел Мусилим. Фото: instagram.com/mussilim

Казахстанский актер Тауекел Мусилим, звезда сериала "Всегда в моем сердце", умилил теплым видео с двумя сыновьями. Фанаты в соцсети отметили сильное сходство малышей, передает NUR.KZ.

На коротком видео, которое появилось в ленте Тауекеля и его супруги в Instagram, актер сначала держит на руках младшего сына, через секунду у него в руках оказывается старший сын, который целует папу в щеку.

Пользователи соцсети умилились теплому видео и отметили, как все трое сильно похожи.

"Время летит слишком быстро", - подписала Махаббат.

"Как друг на друга похожи", "На бабушку похожи", "Классный парень, хороший семьянин", "На маму похож малыш", "Они же одинаковые", "Прекрасное видео", "Будьте счастливы", - написали фанаты.

Недавно Тауекел и его супруга закружились в романтическом танце.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2061931-kak-pohozhi-drug-na-druga-tauekel-musilim-pokazal-teploe-video-s-dvumya-synovyami/

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