"Цветок в саду дома": Давлетяров нежно поздравил единственную дочь с 8-летием (фото)

Медиаменеджер и экс-глава "Муз-ТВ" Арман Давлетяров, отец пятерых детей, нежно поздравил свою единственную дочь с днем рождения. Он разместил фото малышки в Instagram, передает NUR.KZ.

"Сегодня нашей любимой доченьке Айечке исполняется 8 лет. Я хочу поделиться этой радостью и вдохновить всех ценить каждый момент с любимыми.

В исламе говорят, что иметь дочь - это цветок в саду дома, а ее воспитание - важная миссия для родителей. Пусть этот день напомнит нам о важности любви и поддержки в семье.

Пусть каждый день будет наполнен радостью и дети будут счастливыми рядом с любящими родителями", - написал он.

"С днем рождения! Какая же хорошенькая и такая уже большая! Пусть всегда радует вас, прекрасных родителей!" - прокомментировала певица Валерия.

"С днем рождения Айечки! Ксерокопия вашей мамы!", "Вы замечательный папа, любите ее, радуйте, дарите ей цветочки", "Похожа на вашу маму, счастья малышке", - подхватили пользователи соцсети.

Ранее Давлетяров поделился секретом счастливого брака.