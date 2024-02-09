"В ее глазах была грусть": Жазира Байрбекова поразмышляла, почему в бесплодии чаще винят женщин

Казахстанская певица Жазира Байрбекова написала новый пост в соцсети, в котором поразмышляла о том, почему в бесплодии зачастую винят только женщин, передает NUR.KZ.

Жазира Байрбекова рассказала, что посетила праздник по случаю рождения малыша. Семья долгие годы была бездетной.

"Гости хвалили мужа, мол, молодец, что не бросил жену, потому что не рожала. А в глазах женщины я заметила грусть. Не удержалась, поговорила с ней наедине.

Она призналась, что ребенка не было из-за проблем со здоровьем мужа, но она никому не говорила, выслушивая долгие годы обидные слова от его родственников. Почему?

Потому что считается, что у нас мужчины не могут быть бесплодными, не могут быть нахлебниками, не поднимают руку?!" - задалась вопросом Жазира.

Она также отметила, что зачастую с чувствами женщины не считаются.

"Всегда женщину первой винят во всем", "Это горькая правда", "Это проявление уважение к мужу со стороны жены", "Вы все верно сказали", - согласились с ней подписчики.