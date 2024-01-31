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Звезда "Реальных пацанов" сообщила о второй беременности

Опубликовано:

Зоя Бербер
Зоя Бербер. Фото: instagram.com/zberberr

Звезда сериала "Реальные пацаны" объявила о своей беременности и показала округлившийся живот. Фанаты в соцсети поздравили актрису с предстоящим пополнением, передает NUR.KZ.

У 36-летней Зои есть дочь от первого брака - восьмилетняя Надя. Прошлой осенью Бербер вышла замуж за актера Максима Белбородова.

Актриса оригинально сообщила фанатам, что скоро станет мамой во второй раз - она показала "беременную" фотосессию.

"Пам-пам! Об этом сегодня узнаете вы и моя мама. Да, для многих это будет сейчас сюрпризом! Спасибо, мы старались удивить. Ну и.. все вы поняли", - отметила она.

"Поздравляю! Это какой же красивый ребенок должен получиться", "От мамы зачем так долго скрывали?", "Зоя и Максим, поздравляю вас от всей души! Вы невероятно красивая пара и, я уверена, будете чудесным родителями", - написали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2058473-zvezda-realnyh-patsanov-soobschila-o-vtoroy-beremennosti/

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