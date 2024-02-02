"Многие жалеют себя": Динара Сатжан поразмышляла, почему люди не достигают успеха

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан поразмышляла в своем Instagram о том, что не все люди, к сожалению, готовы тратить силы для достижения успеха, передает NUR.KZ.

"Не все, к сожалению, способны и готовы выкладываться на 100%. Причем не только в работе, но и в личной жизни. Многие, по моим наблюдениям, жалеют себя.

Пришли на работу, потратили 20-30% энергии и все, больше выдать не могут. Жалко себя. Надо кофе попить. Покурить. Посплетничать. То, что можно было сделать суперкруто, сделают так себе. Средне. Хотя потенциал есть. Но жалко", - отметила она.

Теледива отметила, что ей всегда нравились люди, готовые тратить силы во имя своего дела и любви.

"Я восхищаюсь людьми, кто совершенствует свое ремесло каждый день. Мне нравится наблюдать за ними. Все-таки большой талант требует большого трудолюбия. А труд невозможен без дисциплины и сосредоточенности.

Успех приходит к тем, кто его не ждет. Кто страстно делает свою работу. Кто ныряет и отдает себя без остатка… Как в работе, так и в личной жизни. Кто не боится тратить себя… Таких мало, но они есть!" - заключила Динара.

"Выкладываться можно и на 150%, но за это нужно платить", "Полностью с вами согласна", "Я думаю, вы это говорите с позиции руководителя", "Дисциплина - то, чего многим не хватает", "Все в точку", "Вы молодец", - прокомментировали подписчики пост Сатжан.